Deutschland und Frankreich arbeiten gemeinsam an Rüstungsprojekten. Laut einem Spiegel-Bericht soll der Export an Drittländer nicht unterbunden werden.

Deutschland lässt Frankreich nach einem "Spiegel"-Bericht bei gemeinsamen Rüstungsprojekten weitgehend freie Hand beim Verkauf an Drittländer. Das geht nach Informationen des Magazins aus einem geheimen Abkommen hervor, auf das sich Berlin und Paris am 14. Januar geeinigt hätten. "Die Parteien werden sich nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen", ...

