Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag leicht gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,02 Prozent auf 166,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,10 Prozent.

Bis auf Italien fiel der Anleihehandel im Euroraum ruhig aus. Italienische Papiere standen bis zum Mittag stark unter Druck. Sie erholten sich am Nachmittag jedoch wieder und drehten am späten Nachmittag sogar in die Gewinnzone.

Die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA fielen uneinheitlich aus. So legte ein Frühindikator für die Region New York im Februar überraschend zu. Die Anleihen gerieten daraufhin deutlicher unter Druck. Sie erholten sich aber, nachdem bekannt wurde, dass die US-Industrieproduktion im Januar deutlich gefallen war. Die Industriedaten hätten die Erwartung geschürt, dass es mit den US-Leitzinserhöhungen vorerst vorbei sein dürfte, kommentierte Patrick Boldt, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jsl/fba

ISIN DE0009652644

AXC0260 2019-02-15/18:13