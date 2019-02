Deutschland lässt Frankreich nach einem "Spiegel"-Bericht bei gemeinsamen Rüstungsprojekten weitgehend freie Hand beim Verkauf an Drittländer. Das geht nach Informationen des Magazins aus einem geheimen Abkommen hervor, auf das sich Berlin und Paris am 14. Januar geeinigt hätten. "Die Parteien werden sich nicht gegen einen Transfer oder Export in Drittländer stellen", zitiert der "Spiegel" aus dem Dokument. Es gehe um Gemeinschaftsprojekte wie den geplanten Kampfpanzer oder das neue Kampfflugzeug. Nur wenn direkte Interessen oder die nationale Sicherheit gefährdet seien, könne einer der Partner Bedenken vorbringen, stehe in dem Zusatzabkommen zum neuen deutsch-französischen Vertrag von Aachen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kommentierte die Darstellung des "Spiegels" am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz so: "Ich weiß nicht, welche Informationen der "Spiegel" hat und woher", sagte Altmaier dem Sender Phoenix. "Richtig ist, dass wir ein Interesse haben, mit unseren französischen Freunden darüber zu reden, unter welchen Voraussetzungen Waffensysteme, die wir gemeinsam entwickeln und herstellen, auch in andere Länder exportiert werden können." Deutschland habe eine sehr restriktive Rüstungspolitik, Frankreich nicht. "Deshalb müssen wir über gemeinsame Regeln und Kompromisse reden."

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) forderte bei der Konferenz in München die eigene Regierung auf, Klarheit beim Rüstungsexport zu schaffen. Deutschland solle nicht so tun, als sei es moralischer als Frankreich, oder menschenrechtspolitisch weitsichtiger als Großbritannien. Nötig sei eine verlässliche, gemeinsame Linie, die Sicherheitsinteressen und humanitäre Prinzipien verbinde./hot/DP/edh

