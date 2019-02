Skeptiker, Zauderer und Bedenkenträger haben im Vorstandsbüro nichts verloren? Ein großes Missverständnis, sagt Emanuel Koch. In seinem neuen Buch wirbt der Autor und Berater für den produktiven Umgang mit Unsicherheit.

Herr Koch, Hand aufs Herz, wer ist in Unternehmen beliebter: der Jasager, der sich anpasst, oder der Neinsager, der Zweifel äußert und sich auch mal gegen die Mehrheit stellt?Natürlich der Jasager.

Warum?Weil er bei den Kollegen nicht aneckt. Weil er lieber auf der sicheren Seite steht, auf der Seite des Bestehenden, da, wo sich die meisten gern aufhalten. Wir Menschen sind Herdentiere: Wir suchen den Gleichklang, streben nach Übereinstimmung, nach Zusammenhalt, vor allem: nach dem Erhalt des Status quo. Wer Zweifel anmeldet, erscheint da schnell als Stänkerer, Störenfried oder Saboteur.

Gilt das auch für Führungskräfte?Für die erst recht. Am beliebtesten ist der Chef, der dafür sorgt, dass alles beim Alten bleibt, der sagt: Es passt schon. Oder den Eindruck erweckt, er wisse ganz genau, was zu tun ist. Zweifel, gar Selbstzweifel, gelten in den Chefetagen als Todsünde. Weshalb sie tunlichst hinter der Maske der Selbstsicherheit versteckt werden, anstatt sie offen anzusprechen. Das höre ich immer wieder von Führungskräften: Man müsse selbstgewiss auftreten. Nach meiner Beobachtung geht das bis zur Selbstgefälligkeit. Mit dieser Souveränitätsattitüde, die suggeriert: Mir kann keiner was, ich weiß, wo es langgeht.

Genauso stellen wir uns den starken Chef doch vor?Schon, ich fürchte nur, das ist ein riesengroßes Missverständnis. Mit Allwissenheitsgesten, auch mit hohlen Motivationsparolen nach dem Motto "Du schaffst alles, wenn du nur willst", ist niemandem geholfen. Entscheidungen setzen schon logisch voraus, dass man seiner Sache nicht ganz sicher ist. Sonst bräuchte man gar nicht zu entscheiden. Auch der stärkste Chef hat Zweifel, wenn er eine Entscheidung über ein Fünf-Millionen-Investment zu fällen hat. Er gibt es bloß nicht zu.

Weil er glaubt, dass ihm Zweifel und Unsicherheit als Führungsschwäche ausgelegt werden?So ist es. Und genau darin liegt der ...

