Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat mich zum Wochenschluss mehr als überrascht, konnte die 11.000er Marke nicht nur verteidigen, sondern setzte stattdessen zu einer massiven Aufwärtsbewegung an. Der Grund lässt sich in der Nachbetrachtung nur erahnen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...