Was uns Deutschen bei der Aktienkultur fehlt, machen wir häufig in einem anderen monetären Bereich wett: dem Sparen. Seit vielen Jahren gelten wir als Sparweltmeister - was uns in Zeiten der niedrigen Zinsen jedoch so manches Mal zumindest nicht sonderlich effektiv voranzubringen scheint. Nichtsdestoweniger existieren auch bei dieser monetären Disziplin einige wesentliche, ja gar desaströse Fehlerquellen, die alle eifrigen Sparer besser tunlichst vermeiden sollten. Und drei dieser Fehler wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...