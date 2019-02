Der Ankeraktionär HNA senkt seine Beteiligung an Deutschlands größtem Geldhaus. Der Mischkonzern hält künftig noch etwas mehr als sechs Prozent der Anteile.

Der chinesische Mischkonzern HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank verringert. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hält HNA nun noch 6,3 Prozent an dem Geldhaus. Zuletzt besaßen die Chinesen 7,64 Prozent und gehörten damit zu den größten Aktionären des Kreditinstituts. Ein HNA-Sprecher wollte ...

