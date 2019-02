Zürich - Der Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Wie sein Management mitteilte, erlag der 77-Jährige am frühen Samstagmorgen in in Zürich einem Darmkrebsleiden. Ganz spielte in zahlreichen Filmen und Theaterinszenierungen.

Ganz war auf der Bühne und im Film einer der Grossen seines Fachs. Von der Kritik in höchsten Tönen gelobt und nach seinen eigenen Worten ein Einschnitt in seinem künstlerischen Wirken war seine Verkörperung des Diktators Adolf Hitler in "Der Untergang" aus dem Jahr 2004. 2017 spielte Ganz in "Der Trafikant" den Psychoanalytiker Sigmund Freud.

Als Sohn eines Schweizer Fabrikarbeiters und einer italienischen ...

