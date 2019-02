Wer 1,8 Milliarden USD in ein Unternehmen steckt, wird gute Gründe dafür haben. Altria (WKN:200417) hat offenbar gute Gründe gefunden, denn im Dezember hat man verkündet, dass man 45 % am kanadischen Marihuana-Unternehmen Cronos Group (WKN:A2DMQY) erwirbt. Der Tabakriese hat tatsächlich einige gute Gründe, in Cronos Group zu investieren. Während der Telefonkonferenz von Altria zum vierten Quartal haben die Führungskräfte des Unternehmens gleich mehrere Gründe angeführt. Und drei davon scheinen gute ...

