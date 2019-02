Der Mittelständler Hagedorn will vom Kohleausstieg profitieren. Er reißt ein stillgelegtes Kraftwerk ab, um Platz für einen neuen Gewerbepark und Logistiker zu schaffen. Ein Geschäft mit Zukunft.

Thomas Hagedorn bahnt sich den Weg durch knöcheltiefen Schlamm, vorbei an Turbinenteilen, Holz und Dachpappe. Der Wind weht eisig, Hagedorn zieht die gelbe Weste um seinen dunklen Wollmantel enger, klopft Lehm von seinen Sicherheitsschuhen ab und zeigt auf die Betonwand des Kühlturms. Die ist mit Einschlägen durchsiebt, ebenso wie der Schornstein und das Kesselhaus der Industrieruine. "Das sind Sprenglöcher", erklärt Hagedorn. "Die werden jetzt mit Dynamit gefüllt."

Wenn alles nach Plan läuft, jagen an diesem Sonntag rund 250 Kilo Sprengstoff die ganze Anlage in die Luft. Mit ihr fällt ein Stück deutscher Industrie- und Energiegeschichte. Vom in den Jahren zwischen 1951 und 1971 errichteten Kohlekraftwerk Gustav Knepper bleiben nach der Sprengung 28.000 Tonnen Metall und Bauschrott übrig. Hagedorn hofft auf schlechtes Wetter: "Mit Regen hätten wir weniger Staub", sagt er.

Spätestens 2038, so hat es die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission empfohlen, soll in Deutschland kein Strom mehr aus Kohle gewonnen werden. In den kommenden Jahren werden deshalb sämtliche zuletzt noch 106 Stein- und Braunkohlekraftwerke den Betrieb einstellen. Was bleibt, sind erst mal nur Ruinen. Hagedorn könnte eine Blaupause für die Frage liefern, was kommt, wenn die Kohle geht.

Die Sprengung der Anlage ist für den Mittelständler nun ein großer Schritt auf einem riskanten Weg. Nie zuvor hat sich der Chef von Deutschlands größtem Abbruchunternehmen an eine Anlage von vergleichbaren Dimensionen gewagt. 59 Hektar misst das Gelände zwischen Dortmund und Castrop-Rauxel, das Hagedorn zunächst sanieren und dann weiter vermarkten will. Die Herausforderung ist gewaltig: Altlasten wie Asbest, hohe Umweltschutzauflagen und die Frage, ob sich für das Gelände später überhaupt ein geeigneter Investor findet, haben das Projekt zu Beginn ziemlich unberechenbar gemacht.

Top-Standort Castrop-Rauxel

Hagedorn ist ein bodenständiger Westfale von 47 Jahren. Vor 20 Jahren fing er in Gütersloh mit einem Bagger und einem Tieflader an. Erst riss er Eigenheime ab, ...

