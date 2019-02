(Im vierten Satz muss es CDU-Politikerin statt CDU-Chefin heißen.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Atomabkommen mit dem Iran gegen Kritik aus den USA verteidigt. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz betonte sie am Samstag zwar, dass man im Ziel mit den Amerikanern einig sei, den Iran unter Druck zu setzen. Der Unterschied bestehe aber in den Mitteln. Die CDU-Politikerin sprach sich dafür aus, das Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe beizubehalten. Diesen "kleinen Anker" müsse man nutzen, um auf anderen Gebieten Druck zu machen.

Die USA sind aus dem Abkommen ausgestiegen, Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen es retten. US-Vizepräsident Mike Pence hatte die Europäer am Donnerstag dazu aufgerufen, die Vereinbarung fallen zu lassen. Die westlichen Staaten werfen dem Iran vor allem Einmischung in regionale Konflikte wie in Syrien und im Jemen vor.

Merkel warnte die USA davor, sich vorschnell aus dem Bürgerkriegsland Syrien zurückzuziehen. Sie fragte in München vor zahlreichen Staat- und Regierungschefs sowie Sicherheitsexperten: "Ist es denn nun gut, jetzt aus Syrien sofort und schnell abzuziehen vonseiten der Amerikaner? Oder ist es nicht auch wieder eine Stärkung der Möglichkeiten des Iran und Russlands, dort Einfluss zu nehmen? Auch darüber müssen wir sprechen."/mfi/aha/DP/zb

