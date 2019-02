Von Frühlingsgefühlen ist an der Börse noch nichts zu spüren: Handelsstreit, Konjunktursorgen und Bilanzzahlen dominieren nach Ansicht von Experten auch in der neuen Woche das Geschehen am Aktienmarkt. "Während die Berichterstattungssaison in Europa noch in vollem Gange ist, bleibt der Dax sicher hoch volatil", sagt Chef-Aktienhändler Stefan De...

Den vollständigen Artikel lesen ...