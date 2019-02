Am deutschen Aktienmarkt könnten die Anleger in der neuen Woche wieder zuversichtlicher werden. Am Freitag ging der Leitindex Dax mit einem Plus von 1,9 Prozent bei knapp 11.300 Punkten ins Wochenende. Auf Wochensicht ergibt sich ein Gewinn von 3,6 Prozent - das größte Plus seit März 2018. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Freitag um 1,65 Prozent auf 24.324 Punkte.In den USA ...

