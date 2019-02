Unterföhring (ots) -



Joko schlägt den amtierenden Weltmeister und hält für Team Klaas die richtigen Herausforderungen parat: Er verheiratet Sänger Clueso mitsamt explosiver Zeremonie in China und lässt Moderator Jochen Schropp in den USA zu einer Hillbilly-Olympiade antreten. Klaas lässt Sängerin Lena Meyer-Landrut aus Team Joko nach Lettland reisen, um sich dort auf eine besondere Kreuzfahrt zu begeben. Und Evil Jared Hasselhoff soll auf Bali sprichwörtlich für seine Aufgabe "brennen".



Die dritte Team-Edition von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" begeistert am Samstagabend in der Prime Time mit sehr guten 13,8 Prozent Marktanteil (14-49 J.).



Beim Finalspiel im Studio triumphiert Joko über Klaas und gewinnt damit die Weltmeisterschaft. Joko Winterscheidt zieht in der Gesamt-Wertung mit Klaas Heufer-Umlauf gleich: Beide kommen in der ewigen Statistik auf jeweils acht Weltmeister-Titel.



