Nicolas Maduro, der noch amtierende Machthaber Venezuelas, lässt große Mengen Gold in die Türkei bringen. Das Edelmetall ist der Schmierstoff für Maduros Romance mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Çorum ist eine Stadt nordöstlich von Ankara mit 200.000 Einwohnern. Man kann sie im weitesten Sinne zu den "Anatolian Tigers" zählen: Die Bevölkerung ist konservativ, strebsam und unternehmerfreundlich. Es gibt dort einige Fabriken, die Auto-Teile und Computer-Komponenten herstellen. Es gibt Dutzende solcher Städte in Zentralanatolien. Und doch könnte Çorum bald eine geopolitische Bedeutung haben.

Çorum nämlich soll, so wünscht es die türkische Regierung, ein Zentrum der Goldverarbeitung werden. Nun gehört die Türkei nicht gerade zu den größten Goldproduzenten der Welt. Das zu verarbeitende Gold kommt deshalb aus dem Ausland und zwar aus Venezuela. Der venezolanische Machthaber wird von seinen politischen Gegnern beschuldigt, das Gold illegal zu fördern und außer Landes zu schaffen.

Alles begann im Januar 2018, als die gerade neu gegründete türkische Firma Sardes Gold im Wert von 41 Millionen Dollar aus Venezuela brachte. Es war die erste Gold-Transaktion zwischen beiden Ländern seit 50 Jahren. Zuvor waren Aufträge für die Verfeinerung des Rohstoffes an Schweizer Firmen gegangen. Die venezolanische Regierung aber befürchtete, diese könnten aufgrund von Sanktionen das Edelmetall einbehalten und vergaben die Aufträge neu. Keine unbegründete Sorge - 132 Tonnen venezolanisches Gold lagern in Tresoren in London - und sind momentan durch die britische Regierung gesperrt. In die Bresche sprang das türkische Unternehmen Sardes. Die Firma ist mysteriös - laut Bloomberg beläuft sich das Kapital der Firma auf gerade einmal eine Million US-Dollar - etwas wenig für einen Auftrag solcher Größe.

