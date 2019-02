Rieter veröffentlicht keine Umsatz- und Ergebniszahlen für die ersten 9 Monate, und der Jahresbericht wird erst am 13. März präsentiert. Ende Oktober hat sich der Konzern aber zur Auftragsentwicklung geäußert. Und die war eher enttäuschend. Konzernweit sank der Auftragseingang um 2% auf 749,8 Mio SFr. In der Sparte Maschinen gingen die Bestellungen um 12% auf 433,4 Mio SFr zurück. Besonders schwach war die Nachfrage in Indien und der Türkei.

Die Sparte After Sales erhielt Aufträge im Wert von ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...