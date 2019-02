"Berliner Morgenpost" zum Wohnungsbau:

"Nun also der nächste Wohnungsgipfel. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher lädt für Dienstag zum Treffen ein. Erst kürzlich hatten erst der Senat und dann noch mal die Wohnungsgesellschaften die Zahlen für Neubauten nach unten korrigieren müssen. Lompscher setzt voll auf die Landes-Akteure, um günstigen Wohnraum zu schaffen. Dabei wäre es besser, auch die Privatwirtschaft mit an den Tisch zu holen. Die Wohnungsnot ist groß. Da sollte man mit allen Gespräche führen. Doch das ganze Gegenteil ist der Fall. Die politisch Verantwortlichen müssen aufpassen, dass das viel gerühmte weltoffene Klima in der Stadt keinen Schaden nimmt. Und die Lage in der Stadt wird sich noch weiter zuspitzen. Ab dem 6. April wird das Bündnis, das große Wohnungsbaugesellschaften enteignen will, Unterschriften sammeln."/yyzz/DP/he

