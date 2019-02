Düsseldorf (ots) - Deutschland wird als Ziel von Touristen und Geschäftsreisenden immer beliebter, die Zahl der Ankünfte im deutschen Beherbergungsgewerbe legte 2018 um 3,8 Prozent auf 185,1 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 3,9 Prozent auf die Rekordzahl von 477,6 Millionen. Dies geht aus dem Frühjahrsgutachten 2019 der Immobilienweisen hervor, das der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) vorliegt. Das Gutachten, herausgegeben vom Zentralen Immobilien-Ausschuss, wird am 19. Februar offiziell vorgestellt.



Auch das Interesse von Touristen aus dem Ausland hält an. "Allein durch asiatische Gäste stiegen hierzulande die Übernachtungszahlen von 2005 bis 2018 um 130 Prozent an. Mit rund 10,7 Mio. Übernachtungen im Jahr ist Asien nach Europa (knapp 64 Millionen) der stärkste Quellkontinent für den Tourismus in Deutschland", heißt es im Gutachten weiter.



Und die Weisen sehen den Boom weitergehen: "Die wirtschaftlichen Rahmendaten sprechen dafür, dass auch 2019 die touristische Nachfrage in Deutschland steigt, was dadurch untermauert wird, dass Deutschland zu den stärksten Messestandorten weltweit zählt."



In den sieben führenden Großstädten legten die Übernachtungen demnach von 84,9 Millionen auf 89,7 Millionen zu. Berlin kam 2018 auf 32,6 Millionen Übernachtungen, München auf 17,2 Millionen, Hamburg auf 14,5 Millionen, Frankfurt auf 10,3 Millionen, Köln auf 6,3 Millionen. In Düsseldorf legten die Übernachtungszahlen auf knapp fünf Millionen zu, in Stuttgart auf 3,9 Millionen.



