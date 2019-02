Die deutsche Wirtschaft setzt auch wegen der restriktiven US-Handelspolitik auf ein stärkeres Engagement in Süd- und Mittelamerika. "Das Interesse deutscher Unternehmen an Lateinamerika nimmt zu", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier.

"Es scheint, dass die auf Protektionismus ausgerichtete Handelspolitik der USA an dieser Stelle sogar nützlich ist: Viele lateinamerikanische Staaten suchen derzeit aktiv nach neuen Partnerschaften auf den Weltmärkten", sagte Treier der Deutschen Presse-Agentur vor einer Lateinamerika-Konferenz an diesem Dienstag in Berlin.

Ein wesentlicher Grund für das stärkere Engagement deutscher Unternehmen ist laut DIHK die beginnende wirtschaftliche Erholung in Brasilien.

Für Lateinamerika rechnet der DIHK dieses Jahr mit einem Exportwachstum deutscher Unternehmen von mehr als 5 Prozent. Das jährliche Ausfuhrvolumen würde sich damit von 35,5 Milliarden auf 38 Milliarden Euro erhöhen. "Das ist in den ansonsten eher schwierigen Zeiten ein überdurchschnittlicher Zuwachs", sagte Treier./sl/hoe/DP/jha

