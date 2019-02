Bei der Entspannung der Verkehrslagen in den Städten werden nach Einschätzung des MyTaxi-Deutschlandchefs Alexander Mönch neue Mobilitätsdienstleistungen maßgeblich beitragen. "Wir haben die Chance, unsere Innenstädte spürbar vom Verkehr zu befreien", sagte Mönch der dpa. Bereits in fünf bis zehn Jahren werde es "einen sehr vielfältigen Strauß an Mobilitätsleistungen" geben, die alternativ zum eigenen Fahrzeug nutzbar sind. Denn viele Bürger würden vom eigenen Auto auf andere Konzepte umsteigen. Dafür müssten jedoch auch rechtlich die Weichen gestellt werden.

Für den Ausbau neuer Dienstleistungen sei aber vor allem ein fairer Wettbewerb die Grundvoraussetzung, betonte Mönch. "Das Taxigewerbe wird vor die Hunde gehen, wenn die Wettbewerbsbedingungen nicht angepasst werden." Die Gefahr liege in der Ungleichbehandlung etwa von Taxis und Anbietern von Mietwagen mit Fahrern. Die Forderung, die Rückkehrpflicht für Mietwagen mit Fahrern aufzuheben, sieht Mönch allerdings problematisch. Das führe letztlich zu mehr Autos in den Innenstädten - und zu einem verzerrten Wettbewerb für das Taxigewerbe. Alternativ schlägt Mönch ein "preisflexibles Modell" mit fester Ober- und Untergrenze vor./gri/DP/jha

AXC0020 2019-02-18/06:17