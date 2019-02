Im DAX konnte sich am Freitag vor allem die Covestro-Aktie auszeichnen. Die Aktie schoss zeitweise um über 5 Prozent in die Höhe und setzte die Erholung seit dem Dezember-Tief fort. Begleitet von hohen Umsätzen hat Covestro den nächsten Angriff auf den Widerstand gestartet. Die Aktie hatte sich seit Anfang Februar in eine Seitwärtsbewegung begeben und den Widerstand bereits genommen. Danach kippte die Stimmung und es gab einen kurzen Ausflug auf ...

