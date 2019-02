Die Anlage deckt den Kapazitätsbereich von etwa 1.000 Kilogramm pro Stunde optimal ab. Den Anstoß dazu gaben zahlreiche Anfragen von Folien-Recyclern, welche mehr Effizienz in diesem Bereich forderten. Bis dahin verfügbare Anlagen waren für die Granulatmenge leicht unterdimensioniert, im anderen Fall überdimensioniert. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig. Ob Industrie- oder Post-Consumer-Abfall, feuchtes oder hochbedrucktes Material - die Anlage ist hoch flexibel und ermöglicht eine kundenspezifische Anpassung. Eine zentrale Komponente ist der Smart-Feeder, der das Material trocknet, verdichtet und darüber hinaus für ein homogenes Mischungsverhältnis sorgt. Für Post-Consumer-Folie und hochbedrucktes Material kommt die Hochleistungsentgasung C-VAC zum Einsatz, die nach dem Filter integriert wird und sich unabhängig vom Extruder steuern lässt. In der C-VAC wird die Schmelzeoberfläche um 300 Prozent vergrößert, wodurch Gase effizient abgeschieden und Lufteinschlüsse im Regranulat vermieden werden. Davon profitieren vor allem Folien-Recycler, weil Druckfarbe, Feuchtigkeit und Verschmutzung zur vermehrten Bildung von Gasen während der Extrusion führen können. Auch das Reco-Paket sorgt für Vorteile: Es spart Kosten und schont die Umwelt, indem es den Energieverbrauch um ungefähr zehn Prozent senkt. Anfang 2019 gehen drei Anlagen in Betrieb, die verschiedene Arten von Folien recyceln. Alle Anlagen sind mit dem C-VAC-Modul ausgestattet und verarbeiten Material mit vier bis zehn Prozent Feuchtigkeitsanteil. Durch seine hohe Qualität wird das Regranulat mehrheitlich zur erneuten Herstellung von Folien verwendet.

