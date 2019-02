Baierbrunn (ots) -



Ob Hansi, Miezi oder Bello: Tiere sind etwas Tolles. Für manche die besten Freunde, für andere Seelentröster und manchmal sogar Therapeuten. Petra Terdenge berichtet:



Sprecherin: Wenn wir unsere tierischen Freunde nicht hätten, wäre die Welt ärmer. Denn auf ihre Freundschaft ist Verlass, sagt Sonja Gibis von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Sonja Gibis 17 sec.



"Das Tolle an Tieren ist: Sie nehmen einen einfach wie man ist, lieben nahezu bedingungslos. Gerade Hunde wirken aber auch wie ein soziales Schmiermittel. Beim Spazierengehen kommt man ganz zwanglos ständig in Kontakt mit anderen. Das ist gerade für ältere alleinstehende Menschen ein gutes Mittel gegen die Einsamkeit."



Sprecherin: Tiere machen uns auch gesünder. Bei Hunden ist das durch Studien nachgewiesen:



O-Ton Sonja Gibis 18 sec.



"Sie bewähren sich demnach zum Beispiel als Fitness-Coach und bringen ihre Halter in Bewegung. Das wirkt sich nicht nur positiv auf das Gewicht aus, sondern auch auf den Blutdruck, die Cholesterinwerte, sogar die Stressbelastung. Bei Alleinstehenden verlängern sie sogar das Leben. Der Grund dafür ist aber sicher nicht nur das Plus an Bewegung, sondern auch die Bindung an die Tiere."



Sprecherin: Manchmal werden Tiere sogar zu therapeutischen Zwecken ausgebildet. Zum Einsatz kommen zum Beispiel Pferde und Hunde:



O-Ton Sonja Gibis 23 sec.



"Einsetzen kann man sie in vielen Bereichen, auch wenn der Erfolg nicht immer messbar ist. So werden therapeutische Besuchshunde in Altersheimen sehr erfolgreich eingesetzt oder auch bei Demenzpatienten. Auch viele Psychiatrien arbeiten mit Tieren. Pferde sind überdies gute Bewegungs-Therapeuten, vor allem bei Muskel- und Skelett-Erkrankungen. Gleichzeitig vermittelt der Kontakt zu diesen ruhigen, sensiblen Tieren aber auch Selbstvertrauen."



Wer noch keine Erfahrung mit Tieren hat und sich eines anschaffen möchte, sollte sich beraten lassen, empfiehlt die "Apotheken Umschau". Denn entscheidend ist, dass Mensch und Tier gut zu einander passen und miteinander harmonieren.



