Ist eine Hundepfote zehnmal so wertvoll wie eine Menschenhand? Auf einem Plakat im Wartezimmer von Unfallchirurg Manfred Weisweiler in Geilenkirchen wird vorgerechnet: Für die Versorgung eines gebrochenen Handgelenks kann ein Arzt ein Zehntel von dem abrechnen, was ein Tierarzt bei einem vergleichbaren Fall im Quartal kassiert. "Die fachärztliche Grundversorgung für Kassenpatienten ist unterfinanziert", sagt Weisweiler.

Kassenpatienten sind für Ärzte meist unattraktiv. Es sei denn, es wird getrickst. Bis zu 14 Milliarden Euro pro Jahr sollen dem System durch Betrug verloren gehen. Ohne Manipulationen könnten die Beiträge für 73 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) niedriger sein.

Derzeit verhandelt die große Koalition, wie Gelder aus dem Gesundheitsfonds für die Krankenkassen neu verteilt werden. Gestritten wird um den Risikostrukturausgleich. Der Mechanismus soll Risiken kompensieren, die die Krankenkassen nicht beeinflussen können. Wer einen hohen Anteil von Versicherten mit teuren Krankheiten hat, bekommt dafür Geld aus dem Topf.

Bei den Verhandlungen geht es auch darum, wie sich Missbrauch mit ärztlichen Diagnosen vermeiden lässt. Krankenkassen sollen Ärzte zu bestimmten Diagnosen getrieben haben, die ihnen am Ende mehr Geld aus dem Risikostrukturausgleich verschafften. So ermitteln etwa Hamburger Staatsanwälte gegen die AOK Rheinland/Hamburg.

Wie die Verhandlungen in Berlin ausgehen, ist für die Versicherten wichtig - das Ergebnis beeinflusst auch ihren Zusatzbeitrag. 2019 liegt der reguläre Kassenbeitrag bei 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens, er wird je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber überwiesen. Darüber hinaus kassieren alle Krankenkassen einen Zusatzbeitrag, je nach Kasse zwischen 0,3 und 1,6 Prozent. Bisher profitieren vor allem die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) von Ausgleichszahlungen (siehe Grafik).

Wäre das Gesundheitssystem effizienter, müssten alle Versicherten weniger zahlen. Stattdessen wird operiert, auch wenn es günstigere Alternativen gäbe. OPs bringen Kliniken mehr Geld. Zu oft zahlen Patienten aus eigener Tasche für überflüssige Leistungen. Arztpraxen machen so mehr Umsatz. Überbordende Bürokratie lässt Versicherte länger auf Termine warten. Früher zu behandeln wäre kostengünstiger. Eine Reform müsste an sieben Punkten ansetzen.

1. Zu lange Wartezeiten

Kassenpatienten kennen das. Sie rufen bei einem Facharzt an und werden auf einen Termin in ein paar Monaten vertröstet. Nach einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung warten 34 Prozent der Kassenpatienten mehr als drei Wochen auf einen Facharzttermin, bei Privatpatienten sind es lediglich 16 Prozent.

Um die Wartezeiten für Kassenpatienten zu verringern, hat Gesundheitsminister Jens Spahn Terminservicestellen durchgesetzt. Sie sollen Fachärzte innerhalb von maximal vier Wochen vermitteln. Zudem sollen Arztpraxen mindestens 25 statt bisher 20 Wochenstunden für Kassenpatienten reservieren. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat 2018 die Sprechstunden ihrer Vertragsärzte für Kassenpatienten geprüft. Ergebnis: 94,5 Prozent haben die gesetzlichen Vorgaben eingehalten. Eugen Brysch, Vorstand Deutsche Stiftung Patientenschutz, ist skeptisch. Es reiche nicht, Zeiten nach Abrechnungsziffern zu kontrollieren.

Während Spahn reguliert, schaffen einige Arztpraxen Fakten. Sie bieten kostenpflichtige Termine an. Auf der Internetseite eines Augenarztes in Baden-Württemberg steht: "Leistungen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung können in unserer Selbstzahler-Sprechstunde vereinbart werden." Dafür rechnet der Augenarzt nach den Honorarsätzen für Privatpatienten ab. So wird der Kassen- zum Privatpatient - und kein Versicherer zahlt.

Überflüssige Zusatzleistungen und zu viele OPs

2. Überflüssige Zusatzleistungen

Ärzte und Krankenhäuser suchen nach neuen Einnahmequellen. Denn das Budget für Kassenpatienten ist knapp. Unfallchirurg Weisweiler rechnet vor: 31 Euro pro Quartal gibt es für ein gebrochenes Handgelenk, inklusive Gips und Röntgenaufnahmen. Diese Pauschale sei nicht kostendeckend. Die private Krankenversicherung zahle für die ...

