Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist oft entscheidendes Kaufkriterium. Doch viele günstige Marken sind verhältnismäßig unbekannt. Ein Blick auf die Hidden Champions im Ranking der Marken.

Einmal im Jahr veröffentlichen wir das Ranking der Marken mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Bedingung für die Aufnahme in das Ranking ist, dass mindestens 20 Prozent der Erwachsenen in Deutschland die Marken kennen. Dabei gibt es jedes Jahr Marken, die es, wenn sie bekannter wären, durchaus in die oberen Ranking-Ränge geschafft hätten. Schauen wir uns diese Hidden-Preis-Leistungs-Champions einmal genauer an:

Schon im vergangenen Jahr hat uns "Medikamente per Klick" besonders beeindruckt. Die Marke stünde auch dieses Jahr an der Spitze des Rankings als eines der wenigen Unternehmen, die auf unserer Skala von -100 bis +100 Punkten mehr als +50 Punkte für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis erreichen. Seit dem vergangenen Jahr ist die Marke bekannter geworden. Statt knapp neun Prozent kennen sie nun knapp zehn Prozent der Verbraucher. Damit ist sie immer noch ein gutes Stück davon entfernt, sich für das Preis-Leistungs-Ranking zu qualifizieren - oder ernsthafte Konkurrenz beispielsweise für shop-apotheke.com zu sein, die 38 Prozent der Verbraucher kennen und die im Ranking der Einzelhandels-Spezialisten hinter Fielmann und Decathlon den dritten Platz erreicht.

EnerBio und Xiaomi steigern Bekanntheit

Ähnlich ist die Entwicklung

