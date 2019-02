Der Dax dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenschluss anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent im Plus auf 11 325 Punkte. Damit könnte der Dax einen abermaligen Versuch unternehmen, sich vom Widerstand um die 11 300 Punkte abzusetzen, den er zuletzt nicht nachhaltig überwinden konnte.

Die Aussicht auf eine weiterhin unterstützende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe jüngst die Stimmung der Anleger gestützt, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Zudem hätten die Zollstreitgespräche zwischen China und den USA offenbar zumindest leichte Fortschritte gemacht./mis/jha/

