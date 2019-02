The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA748148RY18 QUEBEC PROV 19/24 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000DD5AGJ8 DZ BANK CLN E.9608 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB128X6 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA ES0001348244 ISL.BALEARES 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00206RHJ41 AT + T INC. 19/29 BD00 BON USD N

CA XFRA US00206RHK14 AT + T INC. 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US02209SBG75 ALTRIA GRP 19/59 BD01 BON USD N

CA XFRA US38141GXE96 GOLDM.S.GRP 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1954087695 BBVA 19/29 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA 1KO1 XFRA CA65629X1015 NORRA METALS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA MTB XFRA US55378G1022 MTBC INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N