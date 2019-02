Mit einer Sprungbewegung drehte der Dax am Freitag von - 0,7 % auf + 1,9 % am Tagesende und setzte damit eindeutige Signale. Es fehlen ihm noch gut 200 Punkte für das nächste technische Signal. In dieser Woche geht die Berichtssaisaon ohnehin zu Ende und dann entsteht der Frühjahrstrend.Eine Daxspekulation ist eine interessante Variante, die Sie bitte heute ab 9 30 Uhr auf über unsere TB-Daily abrufen. Je nach Konstruktion sind schnelle 20 oder 30 % drin.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info