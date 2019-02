...deutsche Finanzkonzern mit gut 11,2 Mrd. Euro Gewinn aber wenig Fantasie. Weil man so viel Geld hat, will man in München weitere 1,5 Mrd. Euro aufwenden um die eigenen Aktien zurückzukaufen. Auch die Dividende wird angehoben. Tagesgewinn 3 % und was nun? Reich ohne Unternehmerfantasie lässte einzelne besondere Kursbewegungen kaum zu. Das lässt sich ebenfalls besser mit einer Terminspekulation ausloten als mit einem Direktkauf. Beispiel Freitag: Kursgewinn wie zitiert aber ein Hebelprodukt, wie in der Termin-Börse am Freitag empfohlen, schaffte 25 %. Das lässt sich rechnen.



Sollten Sie die Termin-Börse nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info