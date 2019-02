Seit dem Tief an Heiligabend, als die US-Börsen in einer verkürzten Sitzung den bisherigen Höhepunkt der Korrektur erlebten, hat der technologielastige Nasdaq 100 -Index bis zum Hoch des Freitags fast genau 20 Prozent zugelegt. In nicht einmal zehn Wochen - eine immense Rallye. Und doch hat er damit nur gut 63 Prozent dessen aufgeholt, was er zwischen dem Rekord-Verlaufshoch des 1. Oktober und diesem 24. Dezember verloren hatte.

