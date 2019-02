Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC vor Zahlen für das Schlussquartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einer verbesserten Führung der Geschäfte des Dialysedienstleisters. Der Fokus dürfte auf mehr Klarheit in puncto der Ziele für 2019 und damit verbundener Investments sowie auf der Entwicklung des US-Geschäfts liegen./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2019 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-18/08:29

ISIN: DE0005785802