Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung gestartet. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert bei 166,42 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,10 Prozent. Im gesamten Euroraum fiel der Handelsstart am Anleihemarkt ruhig aus. Nur in Italien zeigte sich erneut etwas mehr Bewegung, die zehnjährige Rendite fiel hier um zwei Basispunkte.

Im weiteren Verlauf wird mit einem vergleichsweise ruhigen Handel am Devisenmarkt gerechnet. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus den USA sind wegen eines Feiertags ebenfalls keine Impulse zu erwarten.

Eher belasten dürfte die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China, die für eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten sorgt. US-Präsident Donald Trump sprach am Wochenende von einem "großen Fortschritt", der bei den bisherigen Verhandlungen beider Länder erzielt worden sei./jkr/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0063 2019-02-18/08:40