Der deutsche Leitindex startet schwächer in die Woche. Der sich verschärfende Handelsstreit zwischen USA und Europa verunsichert Anleger. Wirecard profitiert von einem vorübergehenden Leerverkaufsverbot.

Die wenig positiven Nachrichten des Wochenendes hinterlassen Spuren an der Frankfurter Börse. Am Montag startet der deutsche Leitindex Dax leicht im Minus Plus bei 11.288 Punkten in den Handel. Am Freitag hatte er kräftig zugelegt und knapp zwei Prozent im Plus bei 11.301 Punkten geschlossen.

Für Verunsicherung bei Aktienanlegern sorgten die Nachrichten vom Wochenende. Es wurde bekannt, dass die USA europäische Autos als nationales Sicherheitsrisiko einstufen. Damit startet eine neue Runde im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union: Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump nun die angedrohten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoimporte umsetzt, ist nun deutlich gestiegen. Den Wert europäischer Auto- und Autoteilexporte in die USA schätzte die EU-Kommission zuletzt auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr.

Besonders betroffen wären deutsche Autobauer: Das Münchener Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo hat berechnet, dass sich die deutschen Autoexporte in die USA langfristig fast halbieren könnten. Die Zölle würden die gesamten Autoexporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern, was einem Wert von 18,4 Milliarden Euro entspräche. Die Wertschöpfung der deutschen Autoindustrie würde um rund fünf Prozent beziehungsweise sieben Milliarden Euro sinken.

Spannend zu beobachten sein wird daher, wie sich die Verunsicherung in den Kursen deutscher Automobil- und Automobilzulieferwerte niederschlägt.

Ihr zweites Augenmerk werden Anleger einmal mehr auf die Aktie von Wirecard legen. ...

