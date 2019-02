St. Gallen - Der Mythos des Schweizer Frankens als sicherer Hafen in stürmischen Zeiten ist ungebrochen. Das gilt insbesondere bei Problemen innerhalb der Eurozone. So hat der Franken während des Budgetstreits zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung zum Euro deutlich an Wert zugelegt. Aus Sicherheitsüberlegungen macht es für Franken-Anleger deshalb Sinn, einen grossen Anteil des Portfolios in Franken zu halten. Wenn es an den Finanzmärkten ruhig ist, neigt der Franken aber zur Schwäche, da er für grosse institutionelle Investoren eine unattraktive Währung ist.

Es gibt im Franken keinen Markt für handelbare Geldmarktanlagen wie die Treasury Bills in den USA oder den deutschen Bubills im Euro. Wer kurzfristig Geld in Franken parkieren will, muss dies über Festgelder oder Treuhandanlagen bei den Banken tun. Dies ist aus zweierlei Gründen unattraktiv. Die Banken verlangen für grosse Beträge einen Negativzins. Zusätzlich müssen die Investoren das Kreditrisiko der Bank tragen.

Dünner ...

