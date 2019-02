Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Handelswoche stehen vor allem Stimmungsumfragen im Kalender, insbesondere in Europa, während in den USA daneben auch realwirtschaftliche Daten und das Sitzungsprotokoll der FED das Interesse wecken dürften, so die Analysten der Helaba.Allerdings sei der Kalender heute feiertagsbedingt wie leer gefegt und nur der Rede-Beitrag von EZB-Bankenaufseher Enria sei als Eintrag zu finden. Den Auftakt gebe morgen die ZEW-Umfrage in Deutschland. Der vergleichbare sentix-Wert habe im Februar zugelegt, liege insgesamt aber noch auf einem tiefen Niveau. Somit sollten die Erwartungen bezüglich des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen nicht zu hoch geschraubt werden. Unter Abwärtsrisiko stehe derweil die Lageeinschätzung. Angesichts der zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten werde dieser Saldo vermutlich deutlich nachgeben. Beides zusammen liefere Hinweise auf den ifo-Geschäftsklimaindex, der ebenfalls aus einer Erwartungs- und einer Lagekomponente gebildet werde. ...

