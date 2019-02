Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Preissteigerungen für Verbraucher in der Türkei lagen mit 20,4% gg. Vj. rund fünf Prozentpunkte unter dem Oktober-Wert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Den geringeren Preisdruck würden neben der stabileren Lira auch Steuersenkungen, Rücknahmen staatlich regulierter Preise sowie verzögerte Steuererhöhungen bewirken. Gegen hohe Lebensmittelpreise hätten die Behörden zudem Ausgabestellen eingerichtet, die Gemüse verbilligt an Kunden verkaufen würden. Diese Einmaleffekte dürften auslaufen, während die Ausgaben für Dienstleistungen wohl unverändert bleiben würden. Die Analysten hätten in diesem Umfeld ihre Inflationsprognose auf 17,8% (zuvor: 18,9%) per Ende 2019 gesenkt, was aber weiter über der Konsenserwartung (15,0%) liege. Im April würden die Analysten die erste von mehreren Zinssenkungen bis auf 20,00% zum Jahresende (aktuell: 24,00%) erwarten. Bei Staatsanleihen würden sie daher mit sinkenden Renditen rechnen. (18.02.2019/alc/a/a) ...

