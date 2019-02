Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank Ägyptens hat am vergangenen Donnerstag ihre Leitzinsen erstmals seit März 2018 gesenkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach dem überraschenden Schritt um 100 BP liege das Zinsband für gleichtägige Geldgeschäfte der Notenbank nun bei 15,75 bis 16,75%. Die Währungshüter hätten ihre Entscheidung mit der Inflationsentwicklung begründet. Seit Oktober 2018 hätten sich die Preissteigerungen im Januar auf eine Jahresrate von 8,6% halbiert. Subventionsabbau, schwankende Lebensmittelpreise und die drohende Unstetigkeit ausländischer Kapitalzuflüsse würden weitere Zinsrücknahmen erst in der 2. Jahreshälfte 2019 wahrscheinlich machen. (18.02.2019/alc/a/a) ...

