Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigt eine deutliche Verlängerung der steuerlichen Förderung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden als Dienstwagen an. So soll die zu Beginn dieses Jahres in Kraft getretene 0,5%-Regel wohl über das zunächst zur Befristung festgelegte Jahr 2021 hinaus wirken. Vorgesehen ist demnach, dass sie "vielleicht über das ganze nächste Jahrzehnt" ausgedehnt wird. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...