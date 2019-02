Köln (ots) -



- Rapper Blakie performt seinen Track "Jump" an Bord des neuen Ford Focus ST



- Pünktlich zur Fahrzeugvorstellung hat Ford ein Hip-Hop-Video produziert



Es braucht Schnelligkeit und Präzision, um mit dem energischen Rapper und Musikproduzenten Blakie Schritt zu halten. Deshalb hat sich Ford mit dem 21-jährigen Star zusammengetan, um ein Video zu produzieren, das die Agilität des brandneuen Focus ST Performance Cars eindrucksvoll demonstriert.



Das Video wurde an drei Tagen vor Ort auf der Teststrecke des Unternehmens im belgischen Lommel gedreht und zeigt den Londoner Musiker Blakie, der seinen Titel "Jump" auf dem Beifahrersitz des neuen Ford Focus ST - der von den Spezialisten von Ford Performance entwickelt wurde - rappt. Hochentwickelte Technologien wie ein elektronisches Sperrdifferenzial und bis zu vier wählbare Fahrmodi verhelfen dem Fahrzeug nicht nur auf der Teststrecke zu einer Performance, die perfekt zum rhythmischen Freestyle des Rappers passt. Blakie performte die Lyrics exklusiv für dieses Video - um der Dynamik des neuen Ford Focus ST musikalisch Ausdruck zu verleihen. Dies der Link auf das Video: https://youtu.be/EqGiTaUWrto



"Es war spannend, an der Seite dieses exzellenten Fahrers zu arbeiten und das Adrenalin im Ford Focus ST auf einer Teststrecke zu spüren", sagt Blakie. "Einen Film zu machen, den ich in meinem Schlafzimmer geschrieben habe, war eine erstaunliche Erfahrung. Meine Mutter fährt einen Ford, mit diesem Video wird sie sicherlich glücklich sein".



Das Video wurde auf einer abgesperrten Strecke gefilmt, die Dreharbeiten wurden von Ford-Sicherheitsexperten überwacht.



Der neue Ford Focus ST bietet Fahrspaß der Extraklasse. Das sportliche Fahrzeug ist - als 5-türige Schrägheck-Limousine und als Turnier - wahlweise mit dem 206 kW (280 PS)* starken 2,3-Liter-EcoBoost-Benziner oder mit dem 2,0-Liter-EcoBlue-Diesel mit 140 kW (190 PS)* erhältlich. Die Markteinführung ist für Sommer 2019 geplant.



