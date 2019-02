FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- CREDIT SUISSE CUTS GLOBAL EQUITIES TO 'BENCHMARK' (OVERWEIGHT)



- BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 676 (618) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTRICA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 140 (155) PENCE - BERENBERG CUTS VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 575 (750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RDI REIT PRICE TARGET TO 190 (40) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS PLUS500 PRICE TARGET TO 546 (1052) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED -0.02% TO 7235 (CLOSE: 7236.68) POINTS BY IG - JEFFERIES CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 114 (118) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 135 (192) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 615 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 1800 (1740) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS MCCOLL'S RETAIL PRICE TARGET TO 50 (100) PENCE - 'HOLD' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 650 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'NEUTRAL'



