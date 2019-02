Hotels, Restaurants und andere Unternehmen der Branche haben 2018 erneut ihren Umsatz gesteigert. Doch die Ertragslage vieler Betriebe ist angespannt.

Nach dem neunten Wachstumsjahr in Folge blickt das deutsche Gastgewerbe deutlich skeptischer auf 2019. Hotels, Restaurants und andere Betriebe der Branche zählten 2018 rund 3,2 Prozent mehr in ihren Kassen als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

Für das laufende Jahr peilt der Präsident des Branchenverbands Dehoga, Guido Zöllick, mit nominal 1,5 Prozent aber nicht einmal mehr ein halb so starkes Plus an: "Gute Zahlen sind kein Selbstläufer." Der zunehmende Fachkräftemangel und bürokratische Belastungen seien ein "Hemmschuh und Gefahr für das Wachstum", betonte Zöllick und forderte Abhilfe ...

