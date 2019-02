Die Restaurantkette Vapiano hat ihre Anleger ein weiteres Mal mit einer unerwartet schwachen Geschäftsentwicklung geschockt. Die Aktien rutschten am Montagvormittag um mehr als 11 Prozent auf zuletzt 5,50 Euro ab. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war das Unternehmen 2018 laut den vorläufigen Kennziffern unter den eigenen Zielen geblieben, wie am Freitagabend nach Börsenschluss bekannt wurde.

Ein Händler sagte: "Wir haben es bei Vapiano mit einer Abfolge falscher Managemententscheidungen und nachlassender Produktqualität zu tun." Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich die Situation weiter verschärfe. Vapiano hatte die eigenen Prognosen für das Jahr 2018 bereits im September und dann nochmals im November gesenkt und zuletzt den Chef ausgetauscht.

Am Freitagabend verwies das erst im Sommer 2017 an die Börse gegangene Unternehmen schließlich auf eine "nicht zufriedenstellende operative Entwicklung des vierten Quartals 2018 sowie die schwache Entwicklung einiger neu eröffneter Restaurants".

Der Aktienkurs spiegelt die schwache Geschäftsentwicklung wider. Im Vergleich zum Ausgabepreis von 23 Euro haben die Papiere mehr als drei Viertel ihres Wertes verloren. Der Abwärtstrend für den Kurs hatte sich mit dem gesenkten Ausblick ab September 2018 drastisch beschleunigt. Von Kursen um die 18 Euro stürzte die Aktie damals in weniger als einem Monat um gut die Hälfte ab. Mit an diesem Montag zeitweise erreichten 5,36 Euro sackte sie auf ein neuerliches Rekordtief.

Dem Gastronomieanbieter wehe der Wind eiskalt ins Gesicht, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege weit unter den selbst gesteckten Zielen, entsprechend verschreckt seien die Investoren. "Es hat sich bereits bei den Großen wie McDonalds und Starbucks abgezeichnet, dass es in der Branche schwieriger wird." Der Aktienkurs von Vapiano spreche Bände.

Für Analyst Christian Bruns von Pareto Securities kommt der aktuelle Kursrutsch angesichts der sehr schwachen Geschäftsentwicklung ebenso wenig überraschend. Der Abwärtstrend beschleunige sich, so Bruns. Dass nun auch noch Wertberichtigungen hinzu gekommen seien, sei wenig erfreulich. Die Restaurantkette befinde sich in Finanzierungsgesprächen und habe möglicherweise weiteren Kapitalbedarf. Gleichwohl hält Bruns die Situation bei Vapiano noch nicht für bedrohlich, auch weil die Großaktionäre den Glauben an das Unternehmen offenbar noch nicht verloren hätten./ajx/tav/fba

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0126 2019-02-18/11:49