Wie in vielen anderen Lebensbereichen spielt auch an der Börse Erfahrung eine wichtige Rolle. Wer in diesem "Haifischbecken" erfolgreich bestehen möchte, in dem sich die Akteure stets im Spannungsfeld zwischen den Extremen Euphorie und Panik bewegen, benötigt als Voraussetzung allerdings auch ein gewisses Grundrüstzeug. Denn auch Börse will gelernt sein. Dabei gibt es für...

Den vollständigen Artikel lesen ...