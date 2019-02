Hägersten (ots) - Der schwedische Investor Investfinans hat seinen geplanten Börsengang vorgezogen, was insbesondere auf die Umsatzentwicklung im Immobilienwirtschaft zurückzuführen ist. Jetzt investiert Investfinans kurze Zeit vor dem anstehenden Börsengang noch einmal 200 Millionen Euro in Frankreich.



Die Vorbereitungen für den Börsengang des schwedischen Investors laufen derzeit sehr gut. Der Vorstand gab bekannt, dass bereits im vorbörslichen Handel das Interesse so groß ist, dass die Aktien so gut wie ausverkauft sind. Dies sei darauf zurückzuführen, dass Investoren schon sehr gute Erfahrungen mit der Investfinans AB machen konnten.



Rund 200 Millionen Euro investiert Investfinans jetzt in das "International Trade Centre Paris Roissy". Dieses ist nah am Flughafen Charles de Gaulle gelegen und besteht unter anderem aus mehreren Hotels, einem Kongresszentrum, Messehallen, Büros und Restaurants. Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich voraussichtlich auf rund 750 Millionen Euro.



Darüber hinaus gibt es aktuell noch eine weitere erfreuliche Mitteilung für die zukünftigen Aktionäre, denn es werden zurzeit Fusions- beziehungsweise Übernahmegespräche mit einem großen US-Bauunternehmen geführt. Dieses hat Interesse daran, den schwedischen Baukonzern Investfinans kurze Zeit nach dem Börsengang zu übernehmen oder eine Fusion durchzuführen. Für Aktionäre wäre dies eine sehr gute Entwicklung, denn es ist davon auszugehen, dass die Aktien von Investfinans anschließend einen deutlichen Kursanstieg vollziehen würden.



Auch bezüglich einer kontinuierlichen Rendite können Aktionäre positiv in die Zukunft blicken, denn Investfinans prognostiziert bereits jetzt für das erste Jahr der Börsennotierung eine lukrative Gewinnbeteiligung durch die Dividendenausschüttung. Schon jetzt erzielen Anleger über Investfinans nicht selten Investmentrenditen von sechs Prozent im Jahr.



OTS: Investfinans AB newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132305 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132305.rss2



Pressekontakt: Investfinans AB Herr Per Anders Västertorpsvägen 135 12944 Hägersten Schweden USt-IdNr.: SE556711636201



T: 0046-840-839101 @: media@investfinansab.eu www.investfinansab.eu