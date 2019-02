Eine Kaufempfehlung von Warburg Research hat den Aktien von Hapag-Lloyd zum Wochenauftakt gut getan. Die Papiere der Reederei hatten bereits am Freitag im späten Handel einen Schlussspurt hingelegt und somit knapp über ihrem Eröffnungskurs geschlossen. Am Montag gegen Mittag verbuchten sie ein Plus von 6,29 Prozent auf 26,36 Euro und waren damit in dem Kleinwerte-Index SDax an der Spitze.

Sie lassen damit ihre Zwischenhochs aus dem Januar und aus der Vorwoche deutlich hinter sich. Seit September haben sie allerdings eine Talfahrt hinter sich, die sie Anfang Januar noch bis auf fast 21 Euro gedrückt hatte.

Warburg Analyst Christian Cohrs stufte nach dieser schwachen Kursentwicklung die Papiere nun von "Hold" auf "Buy" hoch. Der Kursrutsch seit Mitte September aufgrund von Konjunktursorgen, einer steigenden Risikoaversion der Anleger und des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits sei übertrieben, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die fundamentale Lage der Branche sei nicht so schlimm, wie es die Kursentwicklung vermuten lasse./ajx/jha/

