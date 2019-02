BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am kommenden Wochenende zum Gipfeltreffen der Europäischen Union und der Liga der Arabischen Staaten nach Ägypten. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz an. Merkel werde an dem Gipfel am Sonntag, den 24. und Montag, den 25. Februar in Sharm El Sheikh teilnehmen, zu dem erstmals die Staats- und Regierungschefs beider Seiten zusammenkommen werden.

Die EU-Spitzen hatten ein solches Treffen bei ihrem Gipfel im Oktober 2018 vereinbart, erklärte der Regierungssprecher. Beide Seiten strebten eine Intensivierung der arabisch-europäischen Beziehungen an. Seibert betonte, es werde eine große Bandbreite von Themen und gemeinsamen Herausforderungen zur Sprache kommen, etwa Multilateralismus, nachhaltige Entwicklung, Handel und Investitionen, Migration, Sicherheit und die Situation in der Region.

