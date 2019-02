Von Patrick Costello

PARIS (Dow Jones)--Die Total SA hat die auf das Kunststoffrecycling spezialierte Gesellschaft Synova erworben. Die beiden Unternehmen könnten mit Hilfe ihrer Expertise im Bereich Polymere (Total) sowie Recycling (Synova) das Angebot an recycelten Polypropylenen für den Automobilbereich erhöhen, erwartet der Energiekonzern. Synova gewinnt den Angaben zufolge jährlich 20.000 Tonnen Polypropylen aus recyceltem Kunststoff. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Total ist Mitglied einer Anfang des Jahres von 30 Konzernen gegründeten Allianz gegen Kunststoffmüll in der Umwelt. Die Alliance to End Plastic Waste (AEPW) will mit diversen Projekten der zunehmenden Vermüllung der Umwelt und der Weltmeere mit Kunststoffen entgegenzuwirken.

February 18, 2019

