Die mit Abstand beste MDAX-Aktie im Monatsvergleich ist die Aktie von Sartorius. Mehr als 31 Prozent ging es nach oben. Deutlich dahinter rangieren auf Platz zwei und drei Kion mit plus 24,9 Prozent und Siltronic mit plus 24,5 Prozent. Und auch im Jahresvergleich schneidet der Wert enorm gut ab. Hier ist Sartorius mit einem Plus von 48,9 Prozent auf Platz drei zu finden - hinter Nemetschek mit plus 61,1 Prozent und Carl Zeiss Meditec mit +57,5 Prozent. Auf Platz vier bis sechs folgen ebenfalls mit einem Plus von mehr als 40 Prozent: TAG Immobilien, MTU Aero Engines und Evotec.

