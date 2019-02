Das Kreditvermittlungsportal Smava will sich für das weitere Wachstum frisches Kapital am Aktienmarkt holen. "Wir bereiten uns auf einen Börsengang vor", sagte Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé am Montag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Berlin. "Der Gang an die Börse ist für uns die Möglichkeit, das nächste Kapitel in unserer Wachstumsgeschichte aufzuschlagen." Details wie das Volumen, Zeitpunkt oder das Börsensegment, wo Smava platziert werden soll, konnte er noch nicht nennen. Es seien auch noch keine Banken beauftragt. Es werde aber auf jeden Fall eine Notiz in Deutschland angepeilt.

Zuletzt hatte sich das 2007 gegründete Fintech-Unternehmen noch Geld bei Investoren außerhalb der Börse gesucht. Die bislang letzte Finanzierungsrunde war im Januar vergangenen Jahres. Damals hatte sich das noch junge Berliner Unternehmen 65 Millionen US-Dollar unter anderem vom Finanzinvestor Vitruvian und dem Risikokapitalgeber Runa Capital gesichert. Angaben zur Gesamtbewertung bei dieser Finanzierungsrunde machte Smava nicht.

Das Portal geht auf jeden Fall mit einem guten Wachstum im Rücken an die Börse. "2018 stieg das Volumen der vermittelten Kredite um 70 Prozent auf mehr als 2 Milliarden Euro. Damit konnten wir seit 2012 jährlich im Durchschnitt um 90 Prozent wachsen", sagte Artopé. "Der Umsatz legte um 75 Prozent auf 70 Millionen Euro zu. Damit sind wir das größte auf die Vermittlung von Ratenkrediten spezialisierte Portal in Deutschland." Angaben zum Gewinn machte er nicht.

Mit dem 2018 erzielten Umsatz ist Smava auf jeden Fall größer als das im Sommer 2018 von Scout24 übernommene Portal Finanzcheck.de. Für dieses legte das im MDax notierte Unternehmen 285 Millionen Euro auf den Tisch und bezahlte damit laut einer Präsentation des Unternehmens das 6,8-Fache des für 2018 erwarteten Umsatzes. Der erwartete Finanzcheck-Umsatz liegt nach Angaben von Scout24 bei 42 Millionen Euro.

Für die traditionellen Banken werden Vergleichsportale immer wichtiger für das Neugeschäft. So wuchs zuletzt nicht nur Smava, sondern auch Konkurrenten wie Check24, Finanzcheck.de, Scout24 oder die ProSiebenSat.1 -Tochter Verivox in diesem Bereich deutlich schneller als der Markt. Nach einer Statistik der Bundesbank stieg das Neugeschäftsvolumen bei den Ratenkrediten in Deutschland im vergangenen Jahr um etwas mehr als drei Prozent auf 106 Milliarden Euro.

Das Fintech Smava ist für seine Marketingaktionen bekannt. So hatte das Portal zum Beispiel 2017 als erster Anbieter Verbraucherkredite mit negativen Zinsen vermittelt - und auch zum angekündigten Börsengang prescht Artopé mal wieder nach vorne. In den kommenden beiden Wochen können Verbraucher Kredite über 1000 Euro zu einem Negativzins von 10 Prozent aufnehmen - das heißt sie bekommen 1000 Euro ausgezahlt und müssen nur 893,64 Euro zurückzahlen.

Die Angebote, bei denen Verbraucher weniger zurückzahlen müssen als sie an Kredit aufgenommen haben, stehen immer wieder in der Kritik. So bezeichnen sie viele Verbraucherschützer als Lockangebote, bei der Beantragung schwächelten die Portale in der Vergangenheit oft wegen der hohen Nachfrage. Der Smava-Chef tritt dem entgegen. "Wer die Voraussetzungen erfüllt, bekommt den Negativzins-Kredit zu den beworbenen Konditionen ausgezahlt. Seit Marktstart wurden Kredite von über 20 Millionen Euro zu negativen Zinsen vergeben. Vom Negativzins-Kredit haben seit seinem Marktstart schon Tausende Kreditnehmer profitiert."

Er rechtfertigt das Angebot, bei dem Smava Kredite der Bank Solaris vermittelt, zudem damit, dass Verbraucher immer noch viel zu viel an Zinsen zahlen. "Wir wollen mit den Angeboten auch darauf aufmerksam machen, dass viele Verbraucher immer noch viel zu viel für ihren Ratenkredit zahlen und so in der Summe mehrere Milliarden Euro zu viel an Zinsen bezahlen."/zb/men/jha/

