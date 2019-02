Laut Airbus-Chef Tom Enders bremst die Bundesregierung mit ihrer restriktiven Exportpolitik die europäische Rüstungswirtschaft aus. Wenn das so weiter gehe, stünden am Ende "german-free-products", sagte Enders in einem Interview mit "Reuters"-Journalisten. Airbus könnte dazu gezwungen werden, Rüstungs-Produkte ohne deutsche Beteiligung herzustellen, um eine Blockade der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...